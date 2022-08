Mehr als zwei Kilogramm Drogen sichergestellt - Festnahmen in Landau

Landau. Mehr als zwei Kilogramm Drogen hat die Polizei in Landau am Mittwochabend sichergestellt. Vorausgegangen waren Ermittlungen gegen mehrere Personen aus Landau und der Umgebung. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, konnten drei Verdächtige auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde neben den Betäubungsmitteln auch eine scharfe Schusswaffe sichergestellt.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde eine weitere Person aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, die der Tätergruppe zuzuordnen ist, vorläufig festgenommen. Von den vier vorläufig festgenommenen Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren wurde einer nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Drei der Verdächtigen wurden am Freitag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt, der gegen diese Haftbefehle erließ. Die drei Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft.