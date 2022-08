Mehr als ein Dutzend Personen prügeln sich auf Frankenthaler Kerwe

Frankenthal. Kurz nach Samstagmitternacht ist es zu einer Schlägerei zwischen 15 bis 20 Personen auf der Flomersheimer Kerwe in Frankenthal gekommen. Wie drei Geschädigte und mehrere Zeugen beim Eintreffen der Beamten angaben, kam es zunächst zu einem Streit zwischen den späteren Verletzten und etwa zehn Personen, welcher dann zu einer handfesten Schlägerei wurde, teilte die Polizei mit. Durch Tritte in den Bauch, sowie Schläge ins Gesicht erlitten die Personen unter anderem eine Nasenbeinfraktur und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Haupttäter wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte mittellange blonde Harre und einen osteuropäischen Phänotyp, sowie einen entsprechenden Akzent.

Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 06233/3130 gegeben werden.