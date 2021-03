Stuttgart. Die Corona-Varianten verdrängen das ursprüngliche Virus in Baden-Württemberg immer rasanter. In der vergangenen Kalenderwoche lag ihr Anteil bei 82 Prozent, in der Woche davor bei 68 Prozent. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag in Stuttgart weiter mitteilte, entspricht das einer Steigerung von 14 Punkten im Vergleich zur Vorwoche. Diese Werte stammen vom ALM, dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin.

Seit Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt 20 451 Fälle mit Virusvarianten besonderer Bedeutung gemeldet. Seit dem Jahreswechsel wurden bei dem Amt 1294 Ausbrüche mit 5762 Varianten registriert. Die Zahl der übermittelten Fälle von Corona-Varianten waren in den mittleren Altersgruppen am höchsten, bei alten und jungen Menschen relativ niedrig.