Mehr als 300 000 Impfungen

Rhein-Necklar. Die 300 000er-Marke wurde am Wochenende überschritten: Exakt 204 461 Personen haben über die drei Impfzentren und die Mobilen Impfteams (MIT) mittlerweile ihre Erstimpfung erhalten sowie 99 497 Personen ihre Zweitimpfung. Das gab der Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag bekannt. Die insgesamt 303 958 verabreichten Impfdosen verteilen sich demnach auf die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer (216 472), AstraZeneca (45 766) und Moderna (41 720).

„In den vergangenen acht Tagen haben wir im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg, in den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) in Weinheim und Sinsheim sowie über die Mobilen Impfteams (MIT) ziemlich genau 20 000 Impfungen verabreicht“, sagte der ärztliche Leiter der Impfzentren, Christoph Schulze. Damit sei man allerdings weiterhin nicht bei einer Maximalauslastung angelangt. Ersttermine können derzeit kaum noch vergeben werden, weil die ins Land gelieferten Impfdosen für die Zweitimpfungen gebraucht werden.

Umso wichtiger sei es, dass Personen, die anderweitig – etwa in einer Arztpraxis – einen Impftermin vereinbart haben, ihren gebuchten Termin im Impfzentrum stornieren. „Bitte lassen Sie Ihren gebuchten Termin nicht einfach verstreichen, denn anderenfalls werden so eigentlich freie Termine blockiert“, appelliert Schulze. her