Mehr als 250.00 Corona-Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis verabreicht

Rhein-Neckar/Heidelberg. Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Marke von einer Viertelmillion Corona-Impfungen überschritten. Die 250.000. Spritze wurde am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg an die 76-jährige Gisela Braun aus Birkenfeld verabreicht, teilte die Verwaltung mit. „Die Impfung gibt mir mehr Sicherheit. Ich gehe jetzt ein Stück zuversichtlicher in den Alltag“, freute sich Braun über den Piks, der sie möglichst gegen eine Infizierung mit dem Coronavirus schützen soll.

„Impfen rettet Leben“, machte Landrat Stefan Dallinger (CDU) deutlich. „Und wer in Corona-Zeiten bereit ist, sich impfen zu lassen, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld“, so Dallinger weiter. Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss schlug in die gleiche Kerbe. Allgemein würden Impfungen zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen der Medizin gehören. „Deshalb machen wir uns auch für die Corona-Schutzimpfung stark“, erklärte Kuss. Als Dank für ihre Impfbereitschaft erhielt Braun vom Landrat und der Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises einen Blumenstrauß.

Mehr als 76.000 Personen durchgeimpft

Mittlerweile sind insgesamt 251.124 Impfungen (Stand: Freitag, 7. Mai) in den drei Impfzentren des Kreises in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim sowie durch die Mobilen Impfteams durchgeführt worden. 76.776 Personen erhielten bereits ihre Zweitimpfung erhalten und gelten somit als „durchgeimpft“. 40.947 aller Impfungen wurden dabei in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime verabreicht.

