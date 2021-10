Mehr als 100.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei beteiligten Lkw auf A5

St-Leon-Rot. Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen auf der A5 bei St. Leon-Rot sind am Montag mindestens 100.000 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29 Jahre alter Fahrer gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt aus Unachtsamkeit an einem Stauende zunächst auf einen Lkw eines 42-Jährigen. Sein Fahrzeug wiederum wurde auf den Lastwagen eines 53-Jährigen geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle drei Lkw wurden abgeschleppt. Der Stand- sowie der rechte Fahrstreifen waren für die Arbeiten am Unfallort für rund zwei Stunden gesperrt.