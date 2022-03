Mehr als 100.000 Euro Sachschaden nach Brand zweier Holzanbauten

Helmstadt-Bargen. Bei einem Brand am frühen Donnerstagmorgen im Helmstadt-Bargen ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von weit über 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 6 Uhr nahm das Feuer aus bislang unbekannten Gründen in einem Holzanbau einer Doppelhaushälfte in der Bankstraße aus und griff anschließend auf das angrenzende Wohnhaus und dessen Carport sowie auch auf den Holzanbau des Nachbaranwesens über.

Beide Holzanbauten und der Carport sowie ein darunter abgestelltes Fahrzeug brannten total aus. Die in Mitleidenschaft gezogene Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit über 40 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.