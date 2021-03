Mannheim/Viernheim. Wegen eines medizinischen Notfalls am Montagnachmittag ist ein Lkw-Fahrer mit seinem 12-Tonner auf der B38 mehrfach in die Leitplanken geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 61 Jahre alte Fahrer nach einer Reanimation durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Unfall hatte sich gegen 14 Uhr am Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Weinheim ereignet. Das Fahrzeug prallte auf einer Länge von etwa 300 Metern mehrfach in die Leitplanken und kam dort zum Stillstand.

Polizeibeamte holten den Mann aus dem Führerhaus und informierten zwischenzeitlich die Angehörigen. Für die Arbeiten am Unfallort sperrten die Einsatzkräfte den linken Geradeausfahrstreifen sowie die rechte Abbiegespur zur Auffahrt auf die A6. Verkehrsbehinderungen waren am Nachmittag die Folge. Der Lkw wurde abgeschleppt.