Medizinischer Notfall in Frankenthal – 38-jähriger Autofahrer bewusstlos

Frankenthal. Zeugen sind am Sonntagabend auf einen bewussten 38 Jahre alten Mann in Frankenthal aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr in der Frankenstraße auf Höhe der Hausnummer 46 auf den 38-Jährigen. Passanten nahmen zuvor einen lauten Knall wahr, woraufhin der 38-Jährige mit seinem Auto aus der Colombestraße in die Frankenstraße einbog. Der Mann habe anschließend das Auto auf dem Seitenstreifen abgestellt, sei ausgestiegen und unmittelbar danach auf der Straße zusammengebrochen.

Die Polizei stellte keine Unfallschäden im nahen Umfeld fest. Die Hintergründe des Knalls seien derzeit nicht bekannt.

Den ersten Ermittlungen zu Folge soll ein medizinischer Notfall die Bewusstlosigkeit des 38-Jährigen ausgelöst haben.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06233/313-0 entgegengenommen.

