Mauer mit Hakenkreuz beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Bürstadt. In der Zeit zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte ihre Spuren an einer Grundstücksmauer in der Goethestraße in Bürstadt hinterlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Weil bei den grauen Farbschmierereien nach Angaben der Polizei auch ein Hakenkreuz gesprüht wurde, wird nun auch wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden von dem polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

