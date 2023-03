Mathaisemarkt: Festzug am Sonntag

Schriesheim. Es ist der Höhepunkt jedes Mathaisemarktes: der große Umzug der Vereine durch die Innenstadt am ersten Sonntag der Großveranstaltung, diesmal also am 5. März, 14 Uhr. Gestaltet werden die 55 Motivwagen und Fußgruppen von den Vereinen und Schulen der Stadt. Als Motto haben sich die Veranstalter diesmal „Werbereifes Schriesheim“ gewählt. Dieses Motto werden die Teilnehmer sicher wieder auf Motivwagen und mit Fußgruppen in wunderbaren Kostümen darstellen. Außerdem nehmen Musikkapellen sowie Weinhoheiten und andere gekrönte Häupter aus der gesamten Kurpfalz am Umzug teil. Apropos Weinhoheiten: Langjährige Freunde des Mathaisemarkt-Festzuges wissen, dass die Zuschauer nicht vergessen sollten, ein Gläschen mit sich zu führen, um es sich von den vorbeifahrenden Weinhoheiten füllen zu lassen. An vier Stellen wird der Umzug kommentiert: an der Volksbank in der Bismarckstraße, am Historischen Rathaus in der Heidelberger Straße sowie an der Gaulsbrücke und an der Schotterersbrücke. Damit übrigens nicht genug: Am zweiten Sonntag, also am 12. März, 14 Uhr, gibt es einen weiteren Umzug, dann mit phonstark musizierenden Fanfarenzügen aus ganz Südwestdeutschland. Begleitet werden diese von historischen Traktoren, die zuvor am Zehntkeller ausgestellt sind.

