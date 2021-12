Massenhaft Rasierklingen und Zahnbürstenaufsätze bei Verkehrskontrolle in Südhessen entdeckt

Mörfelden-Walldorf. Gestohlene Hygieneartikel im Wert von 4000 Euro hat die Polizei in einem Auto auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) entdeckt. Zwei Männer im Alter von 35 und 39 Jahren seien am Montagnachmittag von einer Zivilstreife gestoppt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten demnach Rasierklingen, Zahnbürstenaufsätze und weitere Hygieneartikel. Vor einigen Tagen wurde in Baden-Württemberg bereits eine Strafanzeige gegen die Männer wegen Diebstahls erstattet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Polizei wird geprüft, ob die Hygiene-Artikel aus den zurückliegenden Straftaten stammen. Beide Männer wurden kurzzeitig festgenommen und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt.