Maschinenhalle brennt ab - Millionenschaden

Aglasterhausen. Der Brand einer Maschinenhalle im Rhein-Neckar-Kreis hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die 66 Meter lange Halle gehörte zu einem bäuerlichen Anwesen in Aglasterhausen, wie die Polizei mitteilte. Sie geriet am Sonntagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Solaranlage auf dem Dach wurde zerstört, auch 200 Strohballen vor der Halle fingen Feuer. Die Feuerwehr war mit 60 Leuten im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf bis zu 1,5 Millionen Euro geschätzt.