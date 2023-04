Mario Germano neuer LKA-Chef in Rheinland-Pfalz

Mainz. Mario Germano ist der neue Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) in Rheinland-Pfalz. Der 49-Jährige sei ein erfahrener Kriminalbeamter, der sich im Bundeskriminalamt (BKA) eine ausgewiesene Expertise sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich erarbeitet habe, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz. Germano tritt die Nachfolge von Johannes Kunz an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Die offizielle Amtseinführung von Germano ist für den 15. Mai 2023 geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim BKA war der 49-Jährige unter anderem beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) sowie für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und in den Bereichen Spreng- und Tatortgruppe/Entschärferkommando im Einsatz. Außerdem war er den Angaben zufolge als Geheimschutzbeauftragter des Bundeskriminalamtes und Leiter Interne Ermittlungen tätig. Mario Germano ist gebürtiger Rheinland-Pfälzer, verheiratet und hat eine Tochter.