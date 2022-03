Mannheimer Randalierer in Speyer in Gewahrsam genommen

Speyer. Ein 37-Jähriger aus Mannheim ist am Montagmorgen in Speyer von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zunächst gegen 7 Uhr die sanitären Einrichtungen eines Hotels in der Gilgenstraße benutzt und wollte diese nicht verlassen. Nachdem die Polizei eintraf und dem 37-Jährigen ein Hausverbot und einen Platzverweis erteilte, fiel er nur eine halbe Stunde später erneut negativ auf, indem er in einem Linienbus herumschrie und die Fahrgäste belästigte. Da sich der Mann aus Mannheim aggressiv verhielt und sich nicht beruhigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

