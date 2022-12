Mannheimer Marchivum: Multimediale Ausstellung zur NS-Zeit auch am Sonntag kostenfrei

„Sensationell voll“ war es am Samstag im Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt, meldete am Samstagabend Marchivum-Direktor Ulrich Nieß. An den ersten beiden Tagen der neuen multimedialen Ausstellung zur Zeit des Nationalsozialismus in Mannheim strömten – bei freiem Eintritt – laut Nieß knapp über 1000 Besucher in das Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Dabei seien es am Samstag deutlich

...