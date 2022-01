Mannheim und Ludwigshafen legen Neuauflage der „Störfall-Broschüre“ vor

Rhein-Neckar. Wichtige Post von Feuerwehr und Katastrophenschutz wird in den nächsten Tagen in alle Briefkästen der 270 000 Haushalte in Mannheim und Ludwigshafen gesteckt. Es handelt sich um eine aktualisierte neue Auflage der von beiden Städten herausgegebenen Broschüre mit dem Titel „Verhalten bei Störfällen“, die man gut aufheben sollte.

Die Broschüre, die regelmäßig alle fünf Jahre erscheint, wurde 2016 erstmals gemeinsam von den Städten Mannheim und Ludwigshafen herausgegeben. Beide Städte arbeiten dabei mit den Betrieben, die unter die Störfallverordnung fallen, zusammen. Das sind in der Quadratestadt 21 sowie in Ludwigshafen 19 Firmen. Verarbeitet oder lagert ein Unternehmen Gefahrstoffe in einer größeren Menge, muss es die Bevölkerung in regelmäßigen Abständen über seine Sicherheitsvorkehrungen informieren und Verhaltenshinweise geben. Das betrifft nicht allein Chemiebetriebe – auch Tanklager oder Speditionen, bei denen solche Produkte umgeschlagen werden.

Was die Firmen für Stoffe verarbeiten, wie sie sich auf Notfälle vorbereiten und wie die Bevölkerung bei einem Alarm regieren soll, wird in der Broschüre beschrieben. Sie ist auch auf den Internetportalen der beiden Städte sowie den Internetseiten der beteiligten Firmen kostenlos verfügbar.