Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Region: Streik am Freitag im gesamten VRN-Gebiet

Rhein-Neckar. Beschäftigte und Auszubildende der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH streiken von Freitag, 3. März, 3 Uhr bis Samstag, 4. März, 3 Uhr. Das gibt ver.di Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung bekannt. Am Freitag treffen sich die Streikenden von 3 Uhr bis 13 Uhr vor den RNV-Betriebshöfen in Mannheim, Heidelberg, Käfertal, Edingen und Ludwigshafen.

Bei der RNV gibt es laut ver.di einen Haustarifvertrag, der an die Entgeltentwicklungen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes gekoppelt ist. Tarifbeschäftigte und Auszubildende partizipieren also im Falle einer Erhöhung.

Nadja Kürten, bei ver.di Rhein-Neckar für die Fachgruppe Busse und Bahnen zuständig, wird in der Mitteilung zitiert: „Letztendlich tragen die Kolleg:innen der RNV einen wesentlichen Teil dazu bei, damit wir im Rhein-Neckar-Raumvon A nach B kommen. Tagtäglich sind sie es, die eine enorme Verantwortung für uns Bürger:innen übernehmen. Auch sie haben ein respektvolles „Mehr“ in ihren Geldbeuteln verdient, um alle Preissteigerungen zahlen zu können.“