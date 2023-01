Mannheim hat wenige Blitzer, Karlsruhe bundesweiter Spitzenreiter

Mannheim. In der Stadt Mannheim gibt es besonders wenige Geschwindigkeitskontrollen. Wie die Auftraggeber der Studie, die Goldenstein Rechtsanwälte, mitteilen, kommen in Mannheim 10,8 Blitzer auf 1000 Hektar Straßenfläche. Das liegt unter dem Durchschnitt der 40 größten deutschen Städte, der bei 11,4 Blitzern pro 1000 Hektar Straße liegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Ranking werden feste, mobile und teilstationäre Blitzer berücksichtigt. Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Blitzer mit der Straßenfläche verrechnet.

Rund 16 Radarkontrollen pro Tag in Mannheim

Die Stadt in Deutschland mit den verhältnismäßig meisten Blitzern liegt etwa eine Autostunde von Mannheim entfernt: Spitzenreiter des Blitzer-Rankings ist Karlsruhe mit 28,8 Blitzern pro 1000 Hektar Straße. Magdeburg in Sachsen- Anhalt belegt den letzten Platz (0,7).

In Mannheim stehen laut der Studie zwölf feste Blitzer, und es werden pro Tag etwa vier Blitzer mobil eingesetzt. Autofahrer werden also in Mannheim an 16 Orten auf ihre Geschwindigkeit kontrolliert.

In deutschen Großstädten stehen in absoluten Zahlen durchschnittlich 17,7 feste sowie 3,6 mobile und teilstationäre Blitzer - also knapp 21 Blitzer pro Tag und Stadt. Deutschlandweit am meisten Messgeräte stehen in Hamburg, wo Autofahrer täglich an 77 Orten kontrolliert werden. Die viertmeisten Blitzer stehen in Karlsruhe (44,7).