Mann wird von Lastwagen überrollt und stirbt

Rüsselsheim. Am Autobahndreieck Rüsselsheim ist ein Mann von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer war zuvor aus zunächst unbekannten Gründen aus seinem Auto geschleudert worden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Polizeibeamten fanden das Auto des Mannes in der Nacht an der Leitplanke der A67 auf Höhe des Autobahnkreuzes. Wie es dort hingekommen war, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unbekannt. Der Lastwagen war auf dem Zubringer von der A60 auf die A67 unterwegs. Nach dem Unfall wurde das Autobahndreieck für mehrere Stunden komplett gesperrt.

