Speyer. Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag in Speyer grundlos mit Pfefferspray angegriffen worden. Der 21-Jährige befand sich zu Fuß in der Schlesingerstraße, als ihm nach Polizeiangaben gegen 0.30 Uhr eine vierköpfige Gruppe entgegenkam. Einer der Männer aus der Gruppe versprühte daraufhin das Pfefferspray, woraufhin der 21-Jährige eine Atemwegsreizung erlitten habe. Eine Fahndung nach der Gruppe verlief erfolglos.

