Mann wird mit Amfetamin in Grünstadt gestoppt und attackiert Polizisten

Grünstadt. Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag unter dem Einfluss von Amfetamin mit dem Auto in Grünstadt gefahren. Wie die Polizei mitteilt, stellten Polizisten gegen 21 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein anschließender Urintest reagierte positiv. Daher ordnete die Polizei eine Blutprobe an.

Weil der 21-Jährige sich bei der anschließenden Blutentnahme massiv wehrte und Widerstand gegen Polizeibeamte leistete, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Zudem fand die Polizei im Auto zahlreiche betäubungsmittelhaltige Pillen, was zu einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz führt.