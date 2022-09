Mann wird gewalttätig auf Germersheimer Straßenfest

Germersheim. Ein unbekannter Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Straßenfest in Germersheim gewalttätig geworden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Männer mit dem Ausschankende des Straßenfestes unzufrieden. Während der ältere der beiden Männer nur verbal seinen Unmut kundtat, wurde der ungefähr 30 bis 35 Jahre alte Mann handgreiflich. Zunächst gab der Täter einem 22-Jährigen zwei Ohrfeigen. Im Anschluss schüttete er sein Weinglas aus und warf es einer 25-Jährigen an den Kopf. Eine 42-Jährige wurde durch die umherfliegenden Splitter verletzt.

Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der bislang unbekannte Täter. Er wurde als zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, stämmig, mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren beschrieben. Zeugen, die zur Tat oder der Identität des Täters Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07274/9580 zu melden.

