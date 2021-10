Schifferstadt. Ein 34-jähriger Mann ist in Schifferstadt nach einer Schlägerei am frühen Samstagmorgen verletzt worden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann in einer Gaststätte in der Waldseer Straße aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit mit anderen Personen. Nachdem der 34-Jährige die Gaststätte verlassen hatte, schlugen mehrere Männer auf ihn ein. Die Täter sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

