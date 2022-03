Mann wird bei Auseinandersetzung vor Supermarkt verletzt

Meckesheim. Bei einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Meckesheimer Industriestraße ist am Dienstagabend ein 52-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann einen Streit zwischen zwei Gruppen schlichten, als ein 19-jähriges Mitglied einer der Gruppen mit seiner Faust gegen den Kopf des 53-Jährigen schlug. Dieser sackte daraufhin kurzzeitig zu Boden, während der Täter mit zwei weiteren Personen flüchtete. Durch Zeugen konnte die Polizei die Dreiergruppe am Bahnhof in Meckesheim kontrollieren. Die Personen räumten gegenüber den Beamten ein, kurz zuvor an einer Auseinandersetzung am Supermarkt beteiligt gewesen zu sein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

