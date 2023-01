Mann will in Speyerer Restaurant Essen nicht bezahlen und bedroht Polizeikräfte

Speyer. Ein 37-Jähriger, der an Silvester die Rechnung seines bestellten Essens nicht bezahlen wollte, hat daraufhin Polizeikräfte bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Kellner am Domhof in Speyer den Vorfall gegen 15.45 Uhr der Polizei. Vor Ort beleidigte der betrunkene Mann eine Polizistin. Ihrem Kollegen drohte er Schläge an. Der Beschuldigte wurde aufgrund seines durchgängig aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle verbracht. Dort drohte er, die Polizeikräfte zu erschießen. Bei dem 37-Jährigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab laut Polizei 2,28 Promille. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen Polizeibeamte eingeleitet.

