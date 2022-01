Mann verweigert Maske und fängt Schlägerei an

Speyer. Weil sich ein Badegast beim Verlassen eines Speyerer Schwimmbades geweigert hat, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ist es am Samstagabend in der Geibstraße zu einer Schlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei griff der 31-Jährige einen Angestellten an, nachdem dieser ihn dazu aufforderte eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Dabei verletzte er ihn am Kopf. Da er zudem eine 55-Jährige beleidigte, wurde gegen den Mann neben Ermittlungen wegen Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

