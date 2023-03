Mann verursacht betrunken Unfall vor Ampelanlage in Landau

Landau. Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr alkoholisiert einen Unfall in Landau verursacht. Er hatte 1,77 Promille Alkohol im Blut. Wie die Polizei mitteilte, musste der junge Mann an der roten Ampel in der Johannes-Kopp-Straße anhalten. Er setzte mit dem Fahrzeug zurück und stieß dabei gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei Alkoholgeruch festgestellt und durch eine Atemalkoholmessung bestätigt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1