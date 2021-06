Mann verpasst Polizisten Kopfstoß – Festnahme

Speyer. Ein 38 Jahre alter Mann hat am Samstagabend einen Polizisten mit einem Kopfstoß verletzt. Zuvor soll der Mann vor einem Supermarkt mit einem Messer gedroht haben, teilte die Polizei mit. Er widersetzte sich der Festnahme, als die Polizei eingetroffen war. Dabei verpasste er einem Polizisten einen Kopfstoß, der Beamte erlitt dadurch eine Verletzung am Auge. Der Angreifer konnte überwältigt werden, ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der Polizist konnte seinen Dienst weiter verrichten. Informationen darüber, was sich vor Eintreffen der Polizei vor dem Supermarkt abgespielt hat, lagen nicht vor.

