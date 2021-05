Mann verletzt 81-Jährigen lebensgefährlich mit Messer - Festnahme

Hettenleidelheim. Ein 49-Jähriger soll am frühen Dienstagmorgen in Hettenleidelheim einen 81-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mitteilten, ließ sich der Verdächtige anschließend widerstandslos festnehmen. Der 49-Jährige wurde noch am Dienstag dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Der Beschuldigte wurde in das Pfalzklinikum nach Klingenmünster gebracht. Der 81-Jährige ist derzeit außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei in Ludwigshafen dauern an.