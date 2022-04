Wiesloch. Ein 91-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Wiesloch mit einer Gaspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben, um Tauben zu verjagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand kein Tier verletzt. Beim Eintreffen der Polizei in der Schloßstraße händigte der Mann umgehend die Gaspistole an die Beamten aus. Sie stellten die Patronenhülsen sowie die Waffe sicher. Gegen den 91-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

