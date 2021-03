  Mann verfolgt Rucksackdieb

Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag den Rucksack eines 37-Jährigen gestohlen. Beim Halt am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld griff der Unbekannte nach dem Gepäckstück und flüchtete. Der Geschädigte eilte nach Angaben der Polizei dem Unbekannten nach und fasste ihn, noch bevor er den Zug verlassen konnte. Nachdem sich der Täter losriss, flüchtete dieser in einen Zug am Nachbargleis. Dort gelang es dem 37-Jährigen, seinen Rucksack wieder zu ergreifen. Dem Dieb gelang die Flucht noch vor Eintreffen der Polizei.