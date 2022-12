Mann uriniert alkoholisiert in ein Heidelberger Polizeirevier

Heidelberg. Ein 42-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag mehrmals in die Räumlichkeiten eines Heidelberger Polizeireviers uriniert. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten zuvor gegen 17.30 Uhr zu einer stark alkoholisierten männlichen Person in die Kaiserstraße gerufen.

Vor Ort konnte der 42-Jährige, stark alkoholisiert, angetroffen werden, der sich im Verlauf der Kontrolle durch die Polizeibeamten zunehmend aggressiver zeigte und wiederholt ziellos um sich spuckte, weshalb ihm die Handschließen angelegt werden sollten. Der 42-Jährige wehrte sich massiv dagegen und wurde letzten Endes auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht. Auf dem Polizeirevier urinierte der Mann dann mehrmals schamlos in die Räumlichkeiten des Reviers und spuckte um sich. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,54 Promille.

Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand ergaben, wurde der 42-Jährige einer Psychiatrischen Klinik überstellt, in welcher er vorerst stationär untergebracht wurde. Die Kosten der Reinigung hat der 42-Jährige selbst zu tragen.