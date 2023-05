Mann unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerschein in Neustadt unterwegs

Neustadt an der Weinstraße. Ein 32-Jähriger ist am Freitagmorgen unter Drogeneinfluss und Fahren mit abgelaufenem Führerschein in einer Verkehrskontrolle in Neustadt an der Weinstraße geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 07.30 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dessen im europäischen Ausland ausgestellter Führerschein abgelaufen ist. Da der Fahrer lediglich über einen festen Wohnsitz im Ausland verfügte, hätte dieser seinen Führerschein erneuern müssen. Aufgrund der Tatsache, dass dieser der Notwendigkeit nicht nachkam, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zudem ergaben sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise, welche für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann sprachen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dieser reagierte positiv auf THC. Der 32-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Die Fahrzeugschlüssel wurden an den fahrtüchtigen Beifahrer übergeben. Den VW-Fahrer erwarten nun mehrere Straf- sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.