Hockenheim. Eine ausgeschaltete Ampel hat am Mittwochmorgen dafür gesorgt, dass ein 51-Jähriger einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht hat. Der Mann übersah ein anderes Auto an einer Hockenheimer Kreuzung, obwohl dessen Vorfahrt durch Verkehrszeichen sowie gelbem Blinklicht an der Ampel geregelt war. Der 51-Jährigen kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 10 000 Euro.

