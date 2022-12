Mann überfällt Bank in Worms mit Pistole und flieht ohne Beute

Worms. Ein Bankräuber ist nach einem misslungenen Überfall auf eine Filiale in Worms ohne Beute geflüchtet. Der Unbekannte sei am Donnerstagabend maskiert und mit einer Pistole in die Bank im Wormser Stadtteil Herrnsheim gekommen, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Er habe zwei Mitarbeiter der Bank und zwei Kunden bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem ein Angestellter der Bank erklärt habe, dass kein Geld in der Filiale sei, habe der Mann zu Fuß die Flucht ergriffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von ihm fehlte trotz einer Großfahndung zunächst jede Spur. Die Bank war laut Polizei bereits im Januar dieses Jahres überfallen worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun Teil der Ermittlungen.

Der Räuber wird nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben:

Zwischen 40 bis 50 Jahre alt

1,70 m bis 1,80 m groß, normale Statur

Graue Beanie Mütze, schwarze Winterjacke mit dunkler Kapuze, graue Handschuhe, blaue Jeans, schwarze Schuhe, graue Aldi-Tasche in der Hand

Deutsch mit unbekanntem Dialekt

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden.