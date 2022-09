Mann stürzt in Walldorf fünf Meter in die Tiefe und wird lebensgefährlich verletzt

Walldorf. Ein 55- Jähriger ist am Samstagvormittag auf dem Gelände einer Firma im Gutenbergring in Walldorf lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand reinigte der Mann das Dach, als er kurz vor 9 Uhr rund fünf Meter in die Tiefe stürzte, teilte die Polizei mit.

Der 55-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Inwieweit der Mann ausreichend gesichert war, um in der Höhe zu arbeiten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

