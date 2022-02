Mann stürzt in Bach

Landau. Die Polizei hat am Samstagmittag einen Rollerfahrer aus dem Landauer Birnbach gerettet. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, meldete eine Spaziergängerin am Samstag gegen 12 Uhr, dass in Nähe der Dörrenbergstraße in Landau eine Person im Birnbach liege. Der Mann lag eingeklemmt unter einem dreirädrigen E-Kleinkraftrad, war aber noch ansprechbar. Mit Hilfe von Schlingen und Seilen gelang es den Einsatzkräften, den verunglückten Mann aus dem eiskalten Bach zu ziehen. Eine Joggerin half den Polizisten bei der Rettungsaktion. Um den stark unterkühlten Mann zu versorgen, war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Neben starker Unterkühlung trug der Mann von dem Sturz in den Bach außerdem Prellungen und Frakturen davon. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug aus dem Bach. vs

