Weinheim. Ein Mann hat am Freitag in Weinheim mit einem Baseballschläger auf einen Wagen eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei sei der 20-jährige Autofahrer nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Grundelbachstraße aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, aus dem Kofferraum seines Autos den Schläger geholt und damit gegen das Fahrzeug des 42-jährigen Unfallgegners geschlagen haben.

