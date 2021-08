Mann schlägt mit Hammer zu

Bensheim. Weil ein 40-jähriger Bensheimer am Samstag um 10.15 Uhr im Bereich des Baggersees Erlache einem Kontrahenten mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen hat, hat ihn die Polizei nach eigenen Angaben vorläufig festgenommen. Das Opfer, ein 41-Jähriger aus Lorsch, erlitt eine Platzrunde und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen waren aber nicht lebensbedrohlich, so die Beamten.

Der Schläger wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Alkoholeinfluss haben die Polizisten nicht festgestellt. Dem Schlag vorausgegangen waren nach bisherigem Erkenntnisstand verbale Streitigkeiten. Was genau die Hintergründe waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen in dem Strafverfahren. red