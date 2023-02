Mann schlägt in Heidelberg Schaufensterscheibe ein - Blutspur führt zur Festnahme

Heidelberg. Ein 25-Jähriger hat am Samstagabend mit einem Fußtritt die Fensterscheibe einer Fahrschule in Heidelberg eingeschlagen. Durch den Tritt gegen die Scheibe zog sich der Mann eine blutende Schnittwunde zu, welche die durch einen Zeugen alarmierte Polizei schnell auf die Spur des Flüchtenden brachte. Nach seiner Festnahme wurde der 25-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

