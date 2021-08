Mann schlägt 40-jährigem Bensheimer mit Hammer auf den Kopf

Bensheim. Ein 40 Jahre alter Mann aus Bensheim ist bei einem Streit an der Erlache verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug ein 40-jähriger Lorscher ihm mit einem Hammer auf den Kopf. Zu dem Zwischenfall kam es am Samstag gegen 10.15 Uhr.

Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung, die in den Hammerschlag mündete. Warum die beiden Kontrahenten aneinandergerieten, ist nicht bekannt. Der Bensheimer zog sich eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. „Die Verletzung war nicht lebensbedrohlich“, so die Polizei.

Der Lorscher wurde durch eine alarmierte Polizeistreife vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, hieß es am Samstagmittag seitens der Polizei. Alkoholeinfluss habe man bei ihm nicht festgestellt.

