Neustadt an der Weinstraße. Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag auf einer Baustelle in Neustadt an der Weinstraße übernachtet und dafür eine Strafanzeige bekommen. Wie die Polizei mitteilt, schob der Mann einen Bauzaun in der Mandelgasse beiseite. Anschließend legte er sich in dem Rohbau zum Schlafen hin. Eine Fußgängerin meldete das in den frühen Morgenstunden der Polizei. Die Beamten verwiesen den 23-Jährigen vom Gelände und leiteten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch gegen ihn ein.

