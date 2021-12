Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Straße

Lambsheim. Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Lambsheim mit einer Waffe herumgelaufen und hat in die Luft geschossen. Wie die Polizei berichtete, konnte eine Zivilstreife den Mann ohne Widerstand festnehmen, nachdem Zeugen ihn gemeldet hatten.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizeibericht um einen 23-jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Bei der Schusswaffe hatte es sich lediglich um eine Schreckschusspistole gehandelt. Einen entsprechenden Waffenschein zum Führen hatte er nicht. Der Mann gab an, in Erwartung an Silvester die Waffe erworben zu haben, um ein paar Freudenschüsse abzugeben. Waffe und Munition wurden eingezogen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit einer Schusswaffe nach dem Waffengesetz.

Durch den Einsatz war der Verkehr im Bereich Weisenheimer Straße in Lambsheim teilweise beeinträchtigt.

