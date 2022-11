Mann prallt bei Wattenheim mit Baum zusammen und wird schwer verletzt

Wattenheim. Bei einem Autounfall auf der L 520 bei Wattenheim ist am Donnerstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der 73-jährige Mann die Strecke von Wattenheim kommend in Richtung Carlsberg. In der Linkskurve in Höhe eines Parkplatzes kam er dabei rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Waldstück, wo sein Fahrzeug mit einem Baum zusammenprallte. Der 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache wird neben nicht angepasster Geschwindigkeit auch Alkoholeinfluss bei dem Autofahrer vermutet. An dem verunfallten Wagen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 520 für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Während der Sperrung wollte der Fahrer eines Linienbusses wenden. Dieser geriet dabei in den Straßengraben und stand teilweise quer auf der Fahrbahn. Aus eigener Kraft konnte der Linienbus nicht aus dem Graben heraus manövriert werden, so dass dieser ebenfalls geborgen und wegen eines Schadens an der Antriebswelle abgeschleppt werden musste.