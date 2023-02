Mann pöbelt in Raststätte auf A6 bei Sinsheim rum - über drei Promille

Sinsheim. Ein Mann ist am Freitag unter starkem Alkoholeinfluss in einer Raststätte auf der A6 verhaltensauffällig geworden. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte am Nachmittag ein Gaststättenbetreiber Rastanlage Kraichgau Süd bei Sinsheim die Polizei, da sich eine stark betrunkene Person bei ihm befände. Er beschrieb, dass die Person nicht mehr in der Lage wäre, zu laufen.

Als die Polizei eintraf, bestätigte sich dieser Eindruck. Die Kommunikation mit dem aus Slowenien stammenden Handwerker war schwierig. Das lag nicht nur an der sprachlichen Barriere, sondern an seinem alkoholisiertem Zustand. Die Beamten konnten keine näheren Details von dem Mann erfragen.

Am nächsten Tag immer noch angetrunken

Daraufhin nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte und wieder in der Lage war, seinen Weg ohne Gefährdung fortzusetzen.

Der Mann teilte am nächsten Tag bei seiner Entlassung mit, er sei mit einem Kollegen auf der Durchreise gewesen. Warum er auf der Raststätte zurückblieben war, wusste er nicht mehr. Ein Alkoholtest am nächsten Tag verlief immer noch positiv. Das deutet darauf hin, dass der Mann am Tag zuvor schätzungsweise über 3 Promille gehabt hatte. Der Mann musste seine Weiterreise daher mit dem Zug antreten.