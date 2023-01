Mann ohne Führerschein, ohne Versicherung, unter Drogeneinfluss und mit falschen Kennzeichen geflüchtet

Sinsheim. In Sinsheim ist am Mittwochmittag ein Mann ohne Führerschein unter dem Einfluss von Drogen von der Polizei geflohen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen 11.50 Uhr mit einem BMW die A6 von Mannheim in Richtung Heilbronn. Eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf sollte den Mann kontrollieren. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und beschleunigte sein Fahrzeug auf bis zu 220 km/h.

Der Täter überholte weiterhin mehrere Fahrzeuge und Lkws mit überhöhter Geschwindigkeit über den Standstreifen. Das Polizeipräsidium Heilbronn unterstützte bei der anschließenden Fahndung. Der BMW wurde schlussendlich in Bad Rappenau auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gesehen, worauf die Person festgenommen werden konnte.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren die Kennzeichen nicht auf den BMW zugelassen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06227 358260.