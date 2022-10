Mann nach Sturz von Hausdach in Spechbach verstorben

Spechbach. Nach dem Sturz vom Dach eines Hauses ist ein 55-jähriger Mann in einer Heidelberger Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Montag vergangener Woche in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) verunglückt, als er Außenrollläden an den Dachfenstern anbringen wollte. Nach den ersten Erkenntnissen hatte er einige Dachziegel entfernt und stand ungesichert auf der Lattung, als er ausrutschte und rund drei Stockwerke in die Tiefe auf den Beton stürzte. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen, wo er jetzt verstarb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1