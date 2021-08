Mann mit Spielzeugpistole löst in Wiesloch Polizeieinsatz aus

Wiesloch. Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat in Wiesloch am frühen Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten, hatten Zeugen einen Mann beobachtet, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes mit einer Waffe hantierte, diese in seinem Rucksack verstaute und sich dann vom Parkplatz entfernte. Die Polizei konnte den 46-Jährigen in unmittelbarer Nähe kontrollieren, wobei sich herausstellte, dass es sich bei der Waffe um Spielzeug handelte. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da er eine sogenannte Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit geführt hatte.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen, also Tragen und Zeigen, einer solchen Spielzeugwaffe (z.B. Softairwaffen) in der Öffentlichkeit verboten ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt.