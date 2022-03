Mann landet nach Verkehrskontrolle im Gefängnis

Neustadt/Weinstraße. Weil er unter anderem falsche Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle angegeben hat, endete eine Autofahrt für einen 37-jährigen Mann im Gefängnis. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Chemnitzer Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Polizei soll der Mann falsche Personalien angegeben haben, da er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von THC stand. Zudem konnten die Beamten eine geringe Menge Cannabis im Fahrzeug des 37-Jährigen auffinden. Der Fahrer musste die Polizisten im Anschluss an die Kontrolle zur Dienststelle begleiten, wo außerdem festgestellt wurde, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Mann muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1